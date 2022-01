शुद्ध हवा लेनी है तो चले आओ राजस्थान

झुंझुनू Published: January 13, 2022 05:28:20 pm



राजेश शर्मा

झुंझुनूं. नोएडा, पानीपत, हिसार व रोहतक सहित कई शहर जहां विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो रहे हैं, वहीं एक सुकून देने वाली खबर है कि राजस्थान के कई जिलों में हरित क्षेत्र बढ़ रहा है। यहां के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हर साल पेड़ पौधे लगाने से हरियाली बढ़ रही है।

फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा हरित क्षेत्र कभी सूखे माने जाने वाले बाड़मेर व जैसलमेर में बढ़ा है। बाड़मेर में 16.79 वर्ग किलोमीटर तथा जैसलमेर में 12.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है। शेखावाटी के सीकर में 1.06 तथा झुंझुनूं जिले में 4.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है। पूरे राजस्थान में 57.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार हुआ है। फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सैटेलाइट के माध्यम से यह सर्वे किया है।

शुद्ध हवा लेनी है तो चले आओ राजस्थान



पत्रिका के 'हरयाळो राजस्थानÓ का भी असर

हरियाली बढ़ाने में तमाम प्रयासों के साथ राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान अभियान का भी बड़ा असर रहा है। झुंझुनूं सहित पूरे राजस्थान में पत्रिका की ओर से कई वर्षों से हरयाळो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में अनेक संगठन हर वर्ष लाखों पौधे लगाते हैं। पत्रिका ने पिछले वर्ष खेतड़ी व झुंझुनूं शहर में परमवीर पीरू सिंह स्कूल, गुढ़ागौडज़ी सहित अनेक जगह सैकड़ों पौधे लगवाए। पीरू सिंह स्कूल में अधिकतर पौधे फलदार लगवाए गए।

कहां कितना बढ़ा हरित क्षेत्र

बाड़मेर16.79

जैसलमेर12.77

अजमेर 6.11

बांसवाड़ा 7.42

भरतपुर 1.27

भीलवाड़ा 3.19

बीकानेर 8.61

डूंगरपुर 11.30

झुंझुनूं 4.77

जोधपुर 2.78

नागौर 4.04

पाली 0.85

राजसमंद 10.79

सीकर1.06

(आंकड़े वर्ग किलोमीटर में)

झुंझुनूं में वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधे

वर्ष - पौधों की संख्या

2019 - 530000

2020 327400

2021 522208

#pure air in rajasthan

यह शुभ संकेत

फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूरे राजस्थान में सरकारी भूमि पर हरित क्षेत्र बढ़ा है। झुंझुनूं जिले में 4.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है। यह अच्छा संकेत है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों में जागरूकता आना है। हमारा विभाग भी हर साल पौधरोपण करवा रहा है।

-आरके हुड्डा, उप वन संरक्षक झुंझुनूं

जागरूक हुए लोग

लोग जागरूक होकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नहर का पानी आने से भी पेड़ पौधे बढ़े हैं। सरकारी विभागों के साथ सामाजिक संगठन भी बरसात के दिनों में हर वर्ष पौधे लगा रहे हैं। इसका असर है कि जिले में वन क्षेत्र बढ़ा है।

-दीपेन्द्र बुडानिया, वरिष्ठ व्याख्याता भूगोल, डाइट झुंझुनूं

