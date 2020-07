इस राज्य में सरकार का नहीं बल्कि खाप पंचायतों का राज चलता है

( Hariyna News ) आप माने या ना माने (Believe or not ), बेशक वैधानिक तौर पर सारी ताकत चुनी हुई सरकारों में (Elected government ) होती है, किन्तु हरियाणा के मामले (Not implement completely in Hariyana ) में यह बात पूरी तरह लागू नहीं होती। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां चाहे मुद्दा सामाजिक हो या कानूनी बगैर खाप पंचायतों (Khap panchyatai ) के सरकार आसानी से कोई निर्णय नहीं ले पाती।