SBI SCO Recruitment 2019 : आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी

SBI SCO Recruitment 2019 : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) (SBI) ने एसबीआई एसओ भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 30 सितंबर, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी। भुगतान की तारीख भी 30 सितंबर, 2019 तक बढ़ा दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत संगठन में विशेषज्ञ अधिकारी (Specialist Officer) के 477 पद भरे जाएंगे।

SBI SCO Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'Join SBI' tab पर क्लिक करें

-'Current Openings' पर क्लिक करेंश्

-होमपेज खुलने पर 'RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS IN SBI ON REGULAR BASIS (Apply Online from 06.09.2019 to 25.09.2019)' पर क्लिक करेंश्

-'Apply online' पर क्लिक करें

-अपना लॉग इन अकाउंट बनाएं

-आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

-आवेदन फीस भरें

-सबमिट पर क्लिक करें

SBI SCO Recruitment 2019 : आवेदन फीस

सामान्य, ओबीसी और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस और सूचना शुल्क (नॉन रिफंडेबल) 750 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों से सूचना शुल्क के रूप में 125 रुपए लिए जाएंगे।

SBI SCO Recruitment 2019 : चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

SBI SCO Recruitment 2019 : जरूरी तारीखें

ऑनलाइन परीक्षा 20 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संभावित तारीख 10 अक्टूबर, 2019 है।