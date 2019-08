बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी प्रोफशनल्स के लिए निकाली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

Bank of Baroda recruitment 2019 : बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने विभिन्न आईटी से संबंधित जॉब्स के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ने कुल 25 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर इंटरव्यू में शामिल होना होगा। अंत में चयनित उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बड़ौदा संस टैक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अनुंबध के आधार पर काम पर रखा जाएगा।

Bank of Baroda recruitment 2019 : वेंकेसी डिटेल्स

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें

Bank of Baroda recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

-शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री और कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए।

-उम्र सीमा : उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लेकिन 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Bank of Baroda recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘careers’ लिंक पर क्लिक करें

-recruitment of IT professionals के पास दिए गए ‘link for submitting online application form’ पर क्लिक करें

-फॉर्म भरें, इमेेजेज अपलोड करें, सब्मिट पर क्लिक करें

-फीस का भुगतान करें

Bank of Baroda recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को 600 रुपए आवेदन फीस के रूप में अदा करने होंगे, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस के रूप में अदा करने होंगे।