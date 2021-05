BCCB Bank Recruitment 2021: एक्सयूटिव अस्सिटेंट, इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती

BCCB Bank Recruitment 2021: Bassein कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (BCCB), महाराष्ट्र ने अग्रणी सहकारी बैंक में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है जिसमें एक्सयूटिव अस्सिटेंट, इंजीनियर, टाइपिस्ट, जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर,चीफ रिस्क ऑफिसर, डिप्टी जनरल मैनेजर फ्लेक्सक्यूब डेवलपर जैसे पदों पर भर्ती होनी हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते है वे लोग BCCB की आधिकारिक वेबसाइट

bccb.co.in पर जाकर 23 मई 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से पद पर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीख

आवेदन की अंतिम तिथि: 23 मई 2021

BCCB Vacancy Details

General Manager (Portfolio 1)

General Manager (Portfolio 2)

Chief Financial Officer (CFO)

Chief Risk Officer (CRO)

Deputy General Manager – Legal & Recovery

Chief Manager / Assistant General Manager – HR

Manager / Chief Manager – Trade Finance

Deputy Manager / Manager / Chief Manager – Credit

Deputy Manager / Manager – Legal

Deputy Manager / Manager – Audit / Branch

Operations / Business Development

Manager – Administration & Estate

Manager – Network & Infrastructure

Flexcube Developer

System Administrator

Support Engineer (OBDX Mobile & Internet Banking) IT Support Engineer

Assistant Manager I (Chartered Accountant)/ Assistant Manager II (Graduate)

Board Secretary

Executive Assistant

Typist (English & Marathi)

Architect on Contract

शैक्षणिक योग्यता:-

एक्सयूटिव अस्सिटेंट- इस पद की भर्ती के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है इसके साथ ही उसकी मराठी और अंग्रेजी धाराप्रवाह होना चाहिए।

उम्र सीमा- 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

टाइपिस्ट – इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है।इसके साथ ही अंग्रेजी और मराठी में टाइपिंग कौशल और टाइपिंग का अनुभव होना चाहिए।

उम्र सीमा- 35 वर्ष होनी चाहिए।

जनरल मैनेजर (पोर्टफोलियो 1) - इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ फाइनेंस में एमबीए या समकक्ष डिग्री / सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएफए अनिवार्य है।

जनरल मैनेजर (पोर्टफोलियो 2) - उम्मीदवार चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए

डिप्टी जनरल मैनेजर - एलएलबी / एलएलएम के साथ किसी भी संकाय में स्नातक

अन्य पदों के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जारी किए गए लिंक पर देखें

बीसीसीबी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक साइट www.bccb.co.in पर जाकर can करियर ’सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई 2021 है।