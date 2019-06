BHU faculty recruitment 2019 : 350 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 2 लाख रुपए

BHU faculty recruitment 2019 : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) (BHU), वाराणसी ने सहायक प्रोफेसर (assistant professor) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 350 पद भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 25 जून (शाम 5 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, उम्मीदवार 29 जून तक संलग्नों के साथ आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

BHU faculty recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर लॉग इन करें

-मैन टैब में ‘recruitment’ के तहत ‘recruitment’ लिंक पर क्लिक करें

-‘apply for the post of assistant professor..’ लिंक पर क्लिक करें

-‘new registration’ पर क्लिक करें, डिटेल्स भरने के बाद ‘sign-up’ पर क्लिक करें

-रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉग इन करें

-फॉर्म भरें, इमेजेस अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

संलग्न के साथ उम्मीदवारों को फॉर्म इस पते पर जमा करवाना होगा :

‘Office of the Registrar, Recruitment & Assessment Cell, Holkar House, BHU, Varanasi -221005 (U.P.)’.

BHU faculty recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपए (non-refundable) अदा करने होंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

BHU faculty recruitment 2019 : सैलेरी

assistant professor पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को सैलेरी के रूप में 67 हजार 700 से 2 लाख 8 हजार 700 रुपए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्यनन कर लें।