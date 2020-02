Big Competition: 308 अभ्यर्थी में से एक बनेगा कांस्टेबल, होगा भाग्योदय

राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती को लेकर कठिन big competition होगा। 308 मेें से एक अभ्यर्थी का भाग्य उदय होगा। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती को लेकर 5,438 पदों की भर्ती के लिए 16 लाख 80 हजार आवेदन आए हैं (16 lakh 80 thousand applications have been received for the recruitment of 5,438 posts for constable recruitment in Rajasthan Police)। प्रत्येक पद के मुकाबले औसतन 308 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।

ऑनलाइन संशोधन के लिए 25 फरवरी तक का समय दिया गया

आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी के बाद अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन के लिए 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Constable Recruitment Examination) सीसीटीवी कैमरे लगे केंद्रों (CCTV camera mounted centers) पर कराई जाएगी। इसके लिए जिला पुलिस से परीक्षा केन्द्रों की सूची मांगी है (List of examination centers is sought from the district police)। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और परीक्षा केंद्रों की सूची मिलने के बाद लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होगी। परीक्षा मई या जून में आयोजित हो सकती है।