BPSSSC Bihar SI Final Result: 2446 पदों के लिए एसआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

BPSSSC Bihar SI Final Result: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (BPSSSC) की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के विभिन्न चरणों में शामिल हुए थे वे बीपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न श्रेणियों के कुल 2446 पदों पर भर्तियां होनी है।

22 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया

बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ( BPSSSC ) की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 22 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2019 को हुआ था। प्रीलिम्स का रिजल्ट 28 जनवरी 2020 को जारी हुआ था। देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते मेंस की परीक्षा करनी पड़ी थी। मेंस परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2020 को हुआ था। मेंस का रिजल्ट 16 जनवरी 2021 को जारी किए गए थे। इसके बाद पीईटी परीक्षा का आयोजन 15 मार्च 2021 को किया गया। सभी चरणों में परीक्षा संपन्न होने में बाद अंतिम रूप से मेरिट में नाम दर्ज कराने वाले सफल अभ्यर्थियों की सूची बीपीएसएसएससी ने जारी कर दी है।

BPSSSC Bihar SI Final Result देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

रिजल्ट ऐसे चेक करें



उम्मीदवार रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बीपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं। यहां बिहार पुलिस क्यों ऑप्शन पर क्लिक करे। अब Results: Final Selection List for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही शॉर्टलिस्ट किए गए और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का पीडीएफ फाइल खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें। साथ ही आगे के लिए एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें।

2446 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ( Bihar Police Subordinate Service Selection Commission ) की ओर से सब इंस्पेक्टर पद पर जारी वैकेंसी के तहत कुल 2446 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए 2064 पद तय किए गए हैं। इसके अलावा सर्जेंट पद के लिए 215 सीटें और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में डायरेक्ट बेसिस पर 125 और बैकलॉग बेसिस पर 42 सीटों पर भर्तियां होंगी।

