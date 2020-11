BSF Recruitment 2020: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी, यहां से करें चेक

BSF Constable Exam Result 2020: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह रिजल्ट BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेटस BSF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में शामिल हुए थे, वे अपने रिजल्ट bsf.nic.in या bsf.gov.in या jmu.bsf.gov.in से सकते हैं।

Click Here For Check Result

यह भर्ती परीक्षा बीएसएफ व सीआईएसएफ में कांस्टेबल पुरुष/ महिला (जीडी) के पद पर भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 8 नवंबर 2020 को एक स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली के जरिए आयोजित हुई थी। जो अभ्यर्थी बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं अब उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा। मेडिकल टेस्ट में जो अभ्यर्थी फिट घोषित किये जायेंगे। उनकी लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा।

आपको बतादें कि बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा इसके पहले 18 अक्टूबर 2020 को 13 रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर होनी थी. परन्तु प्रशासनिक कारणों के चलते यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी.जो अब 8 नवंबर को आयोजित की गई।

How To Check BSF Constable Recruitment exam result 2020

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर ‘What’s New’ सेक्शन में “Latest” पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।

इस पेज पर Result of written examination for the post of CT in BSF and CISF for Jammu and Kashmir and Ladakh and calling of shortlisted candidates for appearing medical examination” के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के साथ ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।