DUAC Recruitment 2020 : प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित, ऐसे करें अप्लाई

दिल्ली शहरी कला आयोग (Delhi Urban Art Commission) (DUAC) ने प्रशासनिक अधिकारी पद (Administrative Officer post) के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार दिल्ली शहरी कला आयोग भर्ती 2020 (Delhi Urban Art Commission Recruitment 2020) के लिए तय फॉर्मेट में 9 मई, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं।

DUAC Recruitment 2020 : पात्रता मानदंड

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री या समकक्ष शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को स्थापना, कार्यालय और विनियमों से संबंधित मामलों का ज्ञान होना चाहिए।

उम्र सीमा : उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

DUAC Recruitment 2020 : ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवारों को तय फॉर्मेट में सभी शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेट फोटोकॉपी के साथ आवेदन को इस पते पर भेजना होगा : Under Secretary, DUAT (Delhi Urban Art commission), Core-6A, UG & First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहल आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

नोट : आधिकारिक नोटिफिकेशन/वेकेंसी सर्कुलर के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली शहरी कला आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया प्रक्रिया को रद्द करने का अधकार रखता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधूरे भरे हुए आवेदन पत्रोंं को खारिज कर दिया जाएगा।