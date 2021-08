Govt Jobs 2021: स्टाफ कार ड्राइवर के रिक्त पदों पर निकली सीधी भर्ती, दसवीं पास युवा जल्द करें अप्लाई

Latest Driver Govt Jobs: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) ने दसवीं पास युवाओं के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती ड्राइवर के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट -nielit.gov.in पर जाकर अधिसूचना चेक कर सकते हैं। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को register-delhi.nielit.gov.in से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

Direct Link: https://register-delhi.nielit.gov.in/PDF/FinalDetailedAdvt.pdf

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 14 सितंबर 2021

रिक्तियों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 11 पद

सामान्य - 05 पद

ईडब्ल्यूएस - 01 पद

ओबीसी - 03 पद

एससी - 01 पद

एसटी - 01 पद

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

आवेदक का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। साथ ही लाइट मोटर कार चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। संबंधित में कम से कम तीन साल के लिए मोटर कार चलाने का अनुभव भी होना जरुरी है।

आयु सीमा:

आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवेदन शुल्क:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उम्मीदवार/पूर्व सैनिक - 150 रुपये

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी - 300 रुपये

वेतनमान

लेवल - 2 , (रु. 19900- 63200)

How To Apply For NIELIT Recruitment 2021

Latest Driver Govt Jobs के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2021 (शाम 5:30 बजे) तक https://register-delhi.nielit.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों के पास वैध ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया/चरण होम पेज पर 'आवेदन भरने के निर्देश' के तहत https://registerdelhi.nielit.gov.in/ पर उपलब्ध है।