Heavy Water Board recruitment 2020 : 185 पदों के लिए निकली भर्ती, यह है पात्रता मानदंड

Heavy Water Board recruitment 2020 : भारी जल बोर्ड (Heavy Water Board), परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु और तकनीकी अधिकारी (Stipendiary Trainee and Technical Officer posts) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 जनवरी, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 185 पदों के लिए आमंत्रित की गई है और चयनित उम्मीदवारों को level of 11 pay scale के तहत सैलेरी दी जाएगी।

Heavy Water Board recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

पद का नाम

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 1)

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 2)

पदवार वेकेंसी डिटेल्स

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 1) : 65

Chemical : 43

Mechanical : 1

Electrical : 7

Instrumentation : 9

Chemistry (Laboratory) : 5



स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 2)

Process/ Plant Operator : 56

Chemistry (Laboratory) : 2

Electrical : 4

Mechanical (Fitter) : 1

Mechanic (Motor Vehicle) : 1

Welder : 8

Rigger : 3

Turner : 2

Plumber : 3

Mason : 2

Carpenter : 1

Technical Officer (D)

Chemical : 21

Mechanical : 3

Instrumentation : 2

Civil : 2

पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 2) : उम्मीदवार ने मान्यता प्र्राप्त बोर्ड से क्लास 12 कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो।

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 1) : उम्मीदवार ने कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ Chemical Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics में डिप्लोमा हासिल कर रखा हो।

टेक्नीकल ऑफिसर : उम्मीदवार ने कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी टेक) कर रखी हो।

उम्र सीमा

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 2) : उम्मीदवार की ऊॅपरी आयु सीमा 24 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु (Category 1) : उम्मीदवार की उम्र सीमा 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टेक्नीकल ऑफिसर : उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

आवेदन फीस

उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 100 रुपए अदा करने होंगे

ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hwb.mahaonline.gov.in पर लॉग इन कर 31 जनवरी, 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं।