RPF/RPSF SI Final Merit List जारी, सभी ग्रुप की फाइनल मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड

RPF SI Final Merit List 2019 : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने उप निरीक्षक के पदों पर निकाली गई भर्ती के सभी चरणों को पूरा करने के बाद अंतीम वरीयता सूची भी जारी कर दी है। RPF SI पदों के लिए आयोजित परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों की फाइनल मेरिट लिस्ट आरपीएफ एसआई की ऑफिशल वेबसाइट si.rpfonlinereg.org पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अपनी वरीयता सूची ग्रुप के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं।

RPF SI Merit List Group A देखने के लिए क्लिक करें

RPF SI Merit List Group B देखने के लिए क्लिक करें

RPF SI Merit List Group C देखने के लिए क्लिक करें

RPF SI Merit List Group D देखने के लिए क्लिक करे

RPF SI Merit List Group E देखने के लिए क्लिक करें

RPF SI Merit List Group F देखने के लिए क्लिक करें



वरीयता सूची में जगह बना चुके उम्मीदवारों को आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।चिकित्सा परीक्षण की तिथि और समय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। मेडिकल परीक्षण के बाद नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नियक्ति पत्र भेजे जाएंगे।मेडिकल टेस्ट में फ़ैल हुए अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

How To Check RPF SI Final Merit List 2019

अभ्यर्थी आरपीएफ एसआई की फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आरपीएफ एसआई की ऑफिशल वेबसाइट si.rpfonlinereg.org पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Final Merit List of SI/RPF & SI/RPSF के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज खुलेगा, जहां संबंधित ग्रुप के रिजल्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी अब यहां अपने नाम या रोल नंबर से अपना रिजल्ट खोजें।

अगर किसी उम्मीदवार को कोई समस्या है तो वो नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकता है।

मध्य रेलवे - 8828110703 और 022 - 22697133

पश्चिम मध्य रेलवे- 9752415702 और 0761 - 2677075

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे- 9572475702 और 07752 - 414025

पश्चिमी रेलवे - 9004490702 और 022 - 22039139