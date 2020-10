IBPS Clerk Recruitment 2020: क्लर्क के 2557 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू

IBPS Clerk Recruitment 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सेलेक्शन ( IBPS) ने क्लर्क के 2557 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसकी सूचना आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर नोटिफिकेशन के जरिए दी गई है। जो उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे अब 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान कैंडीडेट्स रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन में करेक्शन और फीस भुगतान भी कर सकते हैं।

यह भर्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में रिक्त पदों के लिए की जाएंगी।



आवेदन फीस

SC/ST/PWBD/EXSM वर्ग के लिए - 175/ रुपये

अन्य सभी वर्गों के लिए - 850 रुपये

भुगतान ऑनलाइन मोड से होगा. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट से फीस का भुगतान कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

IBPS की वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे “CRP Clerks” के लिंक पर क्लिक करें।

नई टैब में “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Clerks (CRP-Clerks-X)” के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन करें और इसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड बन जाने के बाद आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

आवेदन पश्चात शुल्क भुगतान कर, हार्ड कॉपी जरूर रखें।