ICMR NITM Recruitment 2021: तकनीकी अधिकारी और जूनियर क्लर्क सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, @main.icmr.nic.in से करें अप्लाई

ICMR NITM Recruitment 2021: ICMR - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ( ICMR - NITM ) ने कोविड-19 महामारी के बीच अनुबंध के आधार पर टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, डीईओ और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में 13 जून 2021 तक या उससे पहले भेज सकते हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, पद वार योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड, आवेदन कैसे करें आदि के लिए main.icmr.nic.in पर जाकर डिटेल हासिल कर सकते हैं।

ICMR NITM Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून 2021

पदों का विवरण

कॉन्ट्रैक्ट लैबोरेटरी सपोर्ट कैटेगरी - 3 - 01 पद

कॉन्ट्रैक्ट लैबोरेटरी सपोर्ट कैटेगरी - 1 - 02 पद

कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर - 01 पद

कॉन्ट्रैक्ट जूनियर क्लर्क ( प्रशासन ) - 01 पद

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

कॉन्ट्रैक्ट लैबोरेटरी सपोर्ट कैटेगरी III

उम्मीदवार के पास कम से कम पांच साल के कार्य अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान ( सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन) में स्नातक होना जरूरी है।

कॉन्ट्रैक्ट लैबोरेटरी सपोर्ट कैटेगरी I

उम्मीदवार के पास विज्ञान विषय और डीएमएलटी के साथ 12वीं पास होना जरूरी।

कॉन्ट्रैक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर

इंटरमीडिएट या 12वीं पास होने के साथ कंप्यूटर पर स्पीड टेस्ट के माध्यम से प्रति घंटे कम से कम 15000 की-डिप्रेशन का स्पीड टेस्ट।

कॉन्ट्रैक्ट जूनियर क्लर्क ( एडमिन )

इंटरमीडिएट या 12 वीं पास। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड या अंग्रेजी में 10500 केडीपीएच जरूरी।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईसीएमआर-एनआईटीएम ( ICMT-NITM ) की आधिकारिक वेबसाइट www.icmrnitm.res.in पर जाकर पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवदेन पत्र सही तरीके से भरें। स्वयं सत्यापित जरूरी दस्तावेजों और अनुभव प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो अपलोड कर आईसीएमआर-एनआईटीएम बेलगावी को 13 जून 2021 से पहले [email protected] पर भेज दें।

