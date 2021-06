NMDC Recruitment 2021: एनएमडीसी में इंजीनियर और अन्य पदों पर निकली वैकेंसी, @nmdc.co.in से करें अप्लाई

NMDC Recruitment 2021: भारत सरकार के अधीन संचालित नवरत्न नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। एनएमडीसी ने 89 इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार NMDC की आधिकारिक वेबसाइट nmdc.co.in पर जाकर डिटेल हासिल कर सकते हैं। कोलियरी इंजीनियर, लाइजनिंग ऑफिसर, माइनिंग इंजीनियर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल ओवरमैन, माइन ओवरमैन, मैकेनिकल ओवरमैन और माइन सरदार के पद भरे जाएंगे। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर 22 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ( National Mineral Development Corporation) ने संविदा के आधार पर तोकीसूद उत्तरी कोयला खदान हजारीबाग और झारखंड में विभिन्न पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

NMDC Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 02 जून 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 22 जून 2021

पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या 89

कोलियरी इंजीनियर 02, जनसंपर्क अधिकारी 02, माइनिंग इंजीनियर 12, सर्वेक्षक 02, इलेक्ट्रिकल ओवरमैन 04, माइन ओवरमैन 25, मैकेनिकल ओवरमैन 04 और मेरा सरदार - 38।

चयन प्रक्रिया और आयु सीमा

उम्मीवार की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। कार्यकारी ग्रेड के पदों पर चयन सीधे साक्षात्कार के जरिए होगा। गैर कार्यकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित और कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता, अनुभव और वेतनमान व अन्य जानकारी एनएमडीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nmdc.co.in/careers/ पर जाकर हासिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nmdc.co.in/careers/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

