ISRO Recruitment 2020: स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

ISRO Recruitment 2020: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC) में 55 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं, वे एसएसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।

ISRO Recruitment 2020 Notification के लिए यहां क्लिक करें



ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2020 है। यह भर्ती वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है।

इसरो भर्ती 2020 के लिए आवेदन भरते समय उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करने होंगे। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

रिक्ति विवरण

कुल रिक्तियों की संख्या- 55

How To Apply For ISRO Recruitment 2020

आवेदन करने के लिए सबसे पहले SAC की आधिकारिक वेबसाइट sac.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर, On रिक्रूटमेंट ’सेक्शन पर क्लिक करें। :आपको एक नए पृष्ठ पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा। यहाँ आपको ’ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करना होगा और आवेदन को भरना होगा। आवेदन भरे जाने के बाद आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

रिक्तियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इसरो और एसएसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना पढ़ सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च को शुरू हुई और 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे समाप्त होगी।