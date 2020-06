NHM Nashik Recruitment 2020 : विभिन्न पदों के लिए जल्दी करें आवेदन, 75 हजार रुपए मिलेगी सैलेरी

NHM Nashik Recruitment 2020 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाशिक (National Health Mission Nashik) (NHM Nashik) ने कोविड-19 ड्यूटी के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से फिजीशियन, मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस, मेडिकल ऑफिसर आयुष, स्टाफ नर्स, एक्स-रे तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 651 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 19 जून तक अप्लाई कर सकते हैं।

NHM Nashik Recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 651

पद का नाम

Physician : 5

Medical Officer : 24

Medical Officer (Ayush) : 139

Staff Nurse : 324

X-Ray technician : 9

ECG Technician : 16

Lab Technician : 42

Pharmacist : 50

Hospital Manager : 20

Data Entry Operator : 22

NHM Nashik Recruitment 2020 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट https://zpnashik.maharashtra.gov.in/ पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर "Click here to fill online application by filling up the above contract post" को ढूंढे

-आवेदन फॉर्म भरें

-सबमिट पर क्लिक करें

NHM Nashik Recruitment : सैलेरी

-फिजीशियन : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 75 हजार रुपए मिलेंगे

-मेडिकल ऑफिसर : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 60 हजार रुपए मिलेंगे

-मेडिकल ऑफिसर आयुष : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 30 हजार रुपए मिलेंगे

-स्टाफ नर्स : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 20 हजार रुपए मिलेंगे

-एक्स-रे तकनीशियन : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 17 हजार रुपए मिलेंगे

-फार्मासिस्ट : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 17 हजार रुपए मिलेंगे

-लैब तकनीशियन : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 17 हजार रुपए मिलेंगे

-हॉस्पिटल मैनेजर : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 35 हजार रुपए मिलेंगे

-डाटा एंट्री ऑपरेटर : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 17 हजार रुपए मिलेंगे

-ईसीजी तकनीशियन : चयनित उम्मीदवारों को वेतन के रूप में प्रतिमाह 17 हजार रुपए मिलेंगे