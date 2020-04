Punjab National Bank Recruitment 2020 : अधिकारी पद के लिए निकली भर्ती, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Punjab National Bank Recruitment 2020 : पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) (पीएनबी) (PNB) ने दिल्ली में अनुबंध के आधार पर मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तय फॉर्मेट में 24 अप्रेल, 2020 तक पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2020 (Punjab National Bank (PNB) Recruitment 2020) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Punjab national bank recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

Chief Risk Officer : 1 पद

Punjab national bank recruitment 2020 : जरूरी तारीख

आवेदन करने की आखिरी तारीख : 24 अप्रेल, 2020

Punjab national bank recruitment 2020 : पात्रता मानदंड

ग्रेजुएट डिग्री के साथ - (1) ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल (Global Association of Risk Professionals) से वित्तीय जोखिम प्रबंधन में व्यायवसायिक प्रमाणन (Professional Certification in Financial Risk Management) या (2) PRMIA इंस्टीट्यूट से व्यायवसायिक जोखिम प्रबंधन में प्रमाणन

(Professional Risk Management Certification)

Punjab national bank recruitment 2020 : अनुभव

बैंक (भारत/विदेश) के साथ काम करने का अनुभव। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

Punjab national bank recruitment 2020 : उम्र सीमा

45 से 55 साल

Punjab national bank recruitment 2020 : ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तय फॉर्मेट में Punjab National Bank (PNB) Recruitment 2020 के लिए आवेदन कर मांगे गए दस्तावेज के साथ डाक के जरिए (स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट) के जरिए इस पते पर भेजना होगा : General Manager-HRD Punjab National Bank Human Resource Management Division 1 st floor, West Wing, Corporate Office Sector 10, Dwarka NEW DELHI -110075. लिफाफे पर Application for the post of Chief Risk Officer (CRO) लिखना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर लॉग इन कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab national bank recruitment 2020 : आवेदन फीस

आवेदन फीस के रूप में उम्मीदवारों को 1000 रुपए का किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से Punjab National Bank- Recruitment of CRO डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा हो जो नई दिल्ली में देय होगा।