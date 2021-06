PSSSB Exam 2021: लॉ क्लर्क और पटवारी सहित अन्य पदों के लिए जुलाई में होगी परीक्षा, यहां से डिटेल्स करें चेक

PSSSB Exam 2021: कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से मई परीक्षा स्थगित होने के बाद पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ने लॉ र्क्लक, स्कूल लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, पटवारी, जेल वॉर्डन सहित विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में अहम अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक वेबसाइट @sssb.punjab.gov.in पर पर जारी अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न पदों के लिए परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं की सही तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक तय तिथि की घोषणा जल्द हो सकती है। पीएसएसएसबी ने उम्मीदवारों को ताजा अपडेट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट @sssb.punjab.gov.in पर नियमित रूप से विजिट करने की सलाह दी है।

लॉ क्लर्क के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ( Punjab Subordinate Service Selection Board, PSSSB) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लॉ क्लर्क के पद के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम भी जारी किया गया है। वहीं यह परीक्षा एमसीक्यू प्रारूप में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 काटा जाएगा। PSSSB ने लॉ क्लर्क के लिए 160, स्कूल लाइब्रेरियन के 750 और टेक्निकल असिस्टेंट के 120 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

कटेगरीवाइज पदों का विवरण

जनरल - 523, एससी - 208, बीसी- 114, जनरल एक्स सर्विसमैन - 93, एससी सर्विसमैन - 53,

पीडब्ल्यूडी- 29, जनरल स्पोर्ट्समैन - 20, फ्रीडम फाइटर - 13 शामिल हैं।

02 मई 2021 को होने वाली थी परीक्षा

दरअसल, पीएसएसएसबी ( PSSB ) की ये परीक्षा पहले 02 मई 2021 को आयोजित होने वाली थी। लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण पीएसएसएसबी ने इसे स्थगित कर दी थी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तारीख 14 जनवरी 2021 थी। वहीं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक थी। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 01 मार्च 2021 थी।

