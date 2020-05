PSSSB FSO result 2020 घोषित, ऐसे करें चेक

PSSSB FSO result 2020 : पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Punjab Subordinate Services Selection Board) (PSSSB) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) (FSO) पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा (recruitment test) का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पीएसएसएसबी एफएसओ परीक्षा (PSSSB FSO exam) में शामिल हुए थे, वे वेबसाइट पर जाकर अपना चेक कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) (FSO) पद के लिए परीक्षा 15 मार्च, 2020 को आयोजित की थी।

PSSSB FSO result 2020 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट punjabsssb.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “Result of written exam dated 15/03/2020 conducted for the post of Food Safety Officer” लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा, उसके बाद “Result of FOOD SAFETY OFFICER” लिंक पर क्लिक करें

-ctrl+F दबाएं, फिर उसके बाद अपना नाम और रजिस्टर नंबर एंटर करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा PSSSB FSO result 2020

-PSSSB FSO result 2020 को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें