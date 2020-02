Rajasthan Budget 2020: 50000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा

Rajasthan Budget 2020: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार 2.32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट गहलोत ने पिछली बार 75 हजार नई नौकरियों का एलान किया था।

शिक्षा और रोजगार को लेकर बजट की प्रमुख बातें (Key things of the budget related to education and employment)

50000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा, 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।

स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ रुपए का बजट

सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं

टीएसपी एरिया में कौशल विकास केंद्र विस्तारीकरण में 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा

बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा, ''अब तक 899 बच्चों को इसके लिए सहायता दी जा चुकी है, बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेंगे

100 करोड़ के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करेंगे'

प्रत्येक संभाग पर हॉस्टल और हाफ वे होम खोले जाएंगे, नेहरु बाल केंद्र खोलने की घोषणा

पिछले बजट में क्या था खास?

पिछले साल 2019-2020 के बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने 11 नई योजनाओं की घोषणा की थीं। कुल 2.32 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहा था। किसानों के लिए 1 हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की गई थी। वहीं महिलाओं के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि फंड बनाया गया था। युवाओं के लिए 75 हजार नौकरियां देने और युवा रोजगार योजना के लिए 5 साल में एक हजार करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था।