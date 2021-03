राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन का कल अंतिम दिन, जल्द करें अप्लाई

Rajasthan Police SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन करने का कल यानि 10 मार्च 2021 अंतिम दिन है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे आयोग की वेबसाइट या सीधे एसएसओ पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2021 को जारी किया था। उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 निर्धारित की है। नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक निचे दिया गया है।

Click Here For Official Notification

आपको दें कि यह भर्ती राजस्थान पुलिस में एसआई के कुल 857 पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार sso.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। Rajasthan Police SI Exam Pattern 2021 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

रिक्तियों का विवरण

सब-इंस्पेक्टर (एपी- नॉन टीएसपी) – 663 पद

सब-इंस्पेक्टर (एपी- टीएसपी) – 81 पद

सब-इंस्पेक्टर (आईबी- नॉन टीएसपी) – 63 पद

सब-इंस्पेक्टर (आईबी – टीएसपी) – 01 पद

प्लाटून कमांडर (नॉन-टीएसपी) – 38 पद

सब-इंस्पेक्टर (एमबीसी- टीएसपी) – 11 पद

कुल पदों की संख्या – 859

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा -

आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को मानक मानकर की जाएगी।

वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 , ग्रेड पे - 4200 रुपये ।

आवेदन शुल्क

- GEN/EWS/OBC - 350 रुपये

- BC/OBC (Non Creamy Layer) - 250/- रुपये

- SC/ST/PWD - 150/- रुपये

How To Apply For Rajasthan Police Sub-Inspector Recruitment 2021

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा। यहां लॉगिन करने के बाद होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा। आगे के पेज पर दिए गए एसआई भर्ती के Apply बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां आवेदन फॉर्म भरकर शुल्क भुगतान करें। आवेदन का फाइनल सबमिशन करने के बाद प्रिंट जरूर लेवें।