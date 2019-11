SAIL Recruitment 2019 : 399 पदों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

SAIL Recruitment 2019 : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (Steel Authority of India) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर GATE 2019 के जरिए प्रबंधन प्रशिक्षु पद (Management Trainee Posts) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.co.in पर लॉग इन कर 399 पदों के लिए 15 दिसंबर, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

SAIL Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-कुल पद : 399

Number of posts for Mechanical Engineering - 156

Number of posts for Chemical Engineering - 30

Number of posts for Metallurgical Engineering - 67

Number of posts for Instrumentation Engineering - 36

Number of posts for Electrical Engineering - 91

Number of posts for Mining Engineering - 19

SAIL Recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों ने कम से कम 65 प्रतिशत अंकों के साथ Mechanical, Metallurgy, Electrical, Chemical, Instrumentation और Mining कोर्स में इंजीनियरिंग कर रखी हो।

SAIL Recruitment 2019 : श्रेणीवार आरक्षित पद

-सामान्य वर्ग : 161

-ओबीसी : 106

-अनुसूचित जाति : 59

-अनुसूचित जनजाति : 34

-आर्थिक रूप से कमजोर : 39

नोट : अंतिम वयन के लिए चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (group discussion) और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा

इन तारीखों का रखें ध्यान

-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत : 25 नवंबर, 2019

-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख : 15 दिसंबर, 2019