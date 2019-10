SAIL Bhilai ने 296 पदों के लिए निकाली भर्ती, 10-12वीं पास सहित ग्रेजुएट ऐसे करें अप्लाई

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) (SAIL), भिलाई ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर संचालक सह तकनीशियन, अटेंडेंट, फार्मेसिस्ट, फायरमैन सह फायर इंजन चालक सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 15 नवंबर, 2019 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीएससी, आइटीआइ, क्लास 10 और 12 पास कर रखी है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

SAIL, Bhilai Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-संचालक सह तकनीशियन (Operator cum Technician) (ट्रेनी) (एस-3) : 123 पद

-Attendant cum Technician (Trainee/Boiler Operator) (S-1) - 53 posts

-Fireman cum Fire Engine Driver (Trainee) (S-1) (only for male) - 36 posts

-Mining Mate (S-1) - 30 posts

-Jr Staff Nurse (Trainee) (S-3) - 21 posts

-Mining Foreman (S-3) - 14 posts

-Sub Fire Station Officer (Trainee) (S-3) (only for male) - 08 posts

-Pharmacist (Trainee) (S-3) - 07 posts

-Surveyor (S-3) - 04 posts



SAIL, Bhilai Recruitment 2019 : चयन प्रक्रिया

-पद के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होना होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट/physical ability test और ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होना होगा।

इन तारीखों का रखें ध्यान

-ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 26 अक्टूबर, 2019

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 15 नवंबर, 2019

-भुगतान करने की आखिरी तारीख : 16 नवंबर, 2019