Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : 5वीं, 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती

Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : शिलांग छावनी बोर्ड (Shillong Cantonment Board) ने सफाइवाला, फिटर सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 19 दिसंबर, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट : cbshillong.org.in

Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

Number of posts for Safaiwala - 13

Number of posts for Chowkidar - 2

Number of post for Fitter - 1

Number of pos for Lower Division Assistant - 1

Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

सफाइवाला पद के लिए : उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक विद्यालय पास कर रखा हो।

चौकीदार पद के लिए : उम्मीदवार matriculation/HSLC आदि नीचे उत्तीर्ण कर रखी हो।

फिटर पद के लिए : उम्मीदवार ने प्राथमिक विद्यालय के साथ फिटर (जल आपूर्ति) के रूप में ट्रेड टेस्ट पास कर रखा हो।

लोअर डिवीजन असिस्टेंट पद के लिए : उम्मीदवार ने HSLC/SSSLC या समकक्ष पास कर रखी हो।

Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : उम्र सीमा

जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। सरकार के नियमों के तहत, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

Shillong Cantonment Board Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन मोड के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज के साथ अपने आवेदन इन पतों पर भेजने होंगे :

The Chief Executive Officer, Shillong Cantonment Board, 13 Pine Walk Area, Shillong-793001

जरूरी तारीख

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख : 19 दिसंबर, 2019