UPSSSC Assistant Accountant Recruitment 2020: यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1878 पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश (UP) के वित्त विभाग ने सहायक लेखाकार और लेखाकार के पदों की भर्ती (Finance Department Recruitment of Assistant Accountant and Accountant Posts) की घोषणा की है। यूपी कैबिनेट ने 939 एकाउंटेंट और 939 सहायक लेखाकार पदों की भर्ती (UP Cabinet Recruitment 939 Accountant and 939 Assistant Accountant Posts) सहित लगभग 46 मामलों को मंजूरी दी है। इन 1878 पदों में से लगभग 96 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जानी हैं, जबकि बाकी 4 प्रतिशत रिक्तियां कनिष्ठ लेखाकारों की पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं। इन 1878 लेखाकार और सहायक लेखाकार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। भर्ती की तारीखों का विवरण अभी तक घोषित नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की वेबसाइट - http://upsssc.gov.in/ की जांच करते रहें।

UPSSSC लेखपाल भर्ती 2020: रिक्ति विवरण

रिक्ति पोस्ट

1 सहायक लेखाकार 939

2 लेखा परीक्षक 939

कुल 1878

UPSSSC लेखपाल भर्ती 2020: आयु सीमा (1 जनवरी, 2020 तक)

न्यूनतम आयु 18 वर्ष

अधिकतम आयु 40 वर्ष

ऊपरी आयु छूट राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए लागू होगी।



UPSSSC लेखपाल भर्ती 2020: शैक्षिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री या पीजी डिप्लोमा। डीओईएसीसी सोसायटी से 'ओ' स्तर का डिप्लोमा।



