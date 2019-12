UPSC CMS 2019 final result आधिकारिक वेबसाइट पर जारी, ऐसे करें चेक

UPSC CMS 2019 final result : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने संयुक्त मेडिकल सेवा परीक्षा 2019 (Combined Medical Services Examination 2019 Result) का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी सीएमएस फाइनल रिजल्ट 2019 (UPSC CMS 2019 final result) आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर लॉग इन कर देख सकते हैं।

UPSC CMS result 2019 : अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

कुल 919 रिक्त पदों के विरुद्ध कुल 798 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। रजत गुप्ता ने परीक्षा को टॉप किया है। श्रेणीवार, सामान्य श्रेणी के 245, ओबीसी के 355, अनुसूचित जाति के 55, अनुसूचित जनजाति के 42 और आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Weaker Sections) श्रेणी के 90 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। साथ ही, 798 उम्मीदवारों में से 385 उम्मीदवारों की नियुक्ति अनंतिम (provisional) है और मूल दस्तावेज सत्यापन के अधीन है। उल्लेखनीय है कि यूपीएससी ने संयुक्त मेडिकल सेवा परीक्षा 2019 (Combined Medical Services Examination 2019) का आयोजन 21 जुलाई, 2019 को करवाया था।

UPSC CMS Result 2019 : चयन प्रक्रिया

जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे, उन्हें Personality Tests के बुलाया गया था जिसका आयोजन अक्टूबर से दिसंबर, 2019 तक किया गया था। दोनों लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई गई जिसके आधार पर उनका चयन हुआ।

UPSC CMS Result 2019 : इन पदों को भरा जाएगा

यूपीएससी सीएमएस 2019 परीक्षा रिजल्ट (UPSC CMS 2019 examination results) का उपयोग इन सेवाओं/पदों में नियुक्ति के लिए किया जाएगा :

-Assistant Divisional Medical Officer in the Railways

-Assistant Medical Officer in Indian Ordnance Factories Health Service

-Junior Scale Posts in Central Health Service

-General Duty Medical Officer in New Delhi Municipal Council

-General Duty Medical Officer Gr-2 in East Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation and South Delhi Municipal Corporation.