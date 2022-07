Attack for Revenge : युवक पर जानलेवा हमला, पांव फ्रैक्चर

- कार व घरों में तोड़-फोड़ को लेकर रंजिश : हमलावरों का सुराग नहीं

जोधपुर Updated: July 31, 2022 10:22:25 pm

जोधपुर।

आपसी रंजिश (Attempt to murder in enimity) के चलते कुछ युवकों ने महामंदिर थानान्तर्गत (Police station Mahamandir) भदवासिया सब्जी मण्डी (Bhadwasiya mandi) में एक युवक पर जानलेवा हमला (Attempt to murder on a man) कर दिया। उसका एक पांव फ्रैक्चर (Leg fracture in attempt to murder) हो गया। हमलावरों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया।

पुलिस के अनुसार मूलत: बाड़मेर (Barmer) में शिव थानान्तर्गत उण्डू गांव हाल पहाड़गंज निवासी स्वरूपसिंह पुत्र लालसिंह गत 27 जुलाई की सुबह सब्जी खरीदने भदवासिया सब्जी मण्डी गया। मण्डी के मुख्य गेट पर कार में सवार तिबना निवासी देवेन्द्रसिंह वहां आया और उसे रोका। फिर वह लोहे का पाइप लेकर नीचे उतरा। यह देख स्वरूपसिंह भागने लगा तो छह अन्य युवकों ने उसे घेर लिया। फिर स्वरूप सिंह ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसका पांव लहुलूहान हो गया। उसे अधमरा कर सभी भाग गए। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्चा बयान के आधार पर देवेन्द्रसिंह व अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस का कहना है कि दो महीने पहले देवेन्द्रसिंह व तीन अन्य युवकों ने स्वरूपसिंह के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़-फोड़ की थी। कॉलोनी के घरों के बिजलीमीटर तोड़ दिए थे। इस संबंध में उसके खिलाफ मण्डोर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। फिर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। संभवत: इसी रंजिश के चलते स्वरूपसिंह पर हमला किया गया है। फिर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। संभवत: इसी रंजिश के चलते स्वरूपसिंह पर हमला किया गया है।

Attack for Revenge : युवक पर जानलेवा हमला, पांव फ्रैक्चर

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें