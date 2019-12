World Disability Day पर आयोजित जागरूकता शिविर में झलका उल्लास

जोधपुर ( jodhpur news.current news ). जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( जिला एवं सेंशन न्यायालय ) जोधपुर महानगर ( Jodhpur District Legal Services Authority ) के सचिव सिद्धेश्वर पुरी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ( Rajasthan State Legal Services Authority ) के निर्देशानुसार विश्व विकलांगता दिवस ( world disability day ) पर शिविर ( camp ) आयोजित किया गया। शिविर में सचिव पुरी ने छात्राओं को बताया कि यह दिन दिव्यांगों के सशक्तीकरण ( the empowerment of the disabled ) के लिए मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार मिलें तथा लोगों का समाज में उनके प्रति नजरिया बदले, उन्हें हीन भावना से ना देखें और उनके अन्दर छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने का अवसर प्रदान करे। उन्होंने सरकार की ओर से विकलांगों के हित के लिए बनाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकलांगता केवल शरीर से ही नहीं, विभाग से भी होती है, जिसे हमें मानसिक रोगी कहते हैं, मानसिक रोग लाइलाज नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हम प्रेम से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें व ऐसें लोगों का ज्यादा महत्ता दें तो इनका इलाज संभव है। उन्होंने संविधान की सामान्य जानकारियां देते हुए छात्राओं को सविधान की प्रस्तावना व मूल कत्र्तव्यों की जानकारी दी व संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राजमहल स्कूल की प्रधानाचार्य शोभा जांगिड़ व अन्य अध्यापिका व अध्यापक उपस्थित रहे।