Live sucide : नाबालिग के जान देने का लाइव वीडियो, 2.30 मिनट में खत्म की जिंदगी

- किशोर ने दुकान के पीछे गोदाम में हुक पर रस्सी से फंदा लगाकर जान दी (Hanging in Godown)

- परिजन घर में चल रही सभा में थे व्यस्त

जोधपुर Published: April 27, 2022 02:19:53 pm

जोधपुर।

जिले के झंवर (Police station Jhanwar) में जाटावास स्थित एक गोदाम (Electronic godown) में एक नाबालिग ने रस्सी के फंदे से हुक पर फंदा लगाकर आत्महत्या (A teenager hanging himself in godown) कर ली। (Minor hanging himself) कारण का पता नहीं लग पाया है। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में आत्महत्या का पूरा घटनाक्रम कैद (Live sucide) हो गया। (entire suicide was captured in the CCTV camera)

झंवर थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि झंवर (Jhanwar) में 16 साल के किशोर ने गत 24 अप्रेल की शाम पौने छह बजे अपनी दुकान के पीछे बने गोदाम में रस्सी से फंदा लगा (Minor Hanging himself in godown) लिया। आत्महत्या के दौरान घर में किसी कार्यक्रम को लेकर सभा चल रही थी। परिजन सभा में व्यस्त (Parents were busy in a programmee) थे। तब किशोर गोदाम पहुंचा और शटर नीचे कर रस्सी से हुक पर फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद परिचित युवक वहां आए तो राकेश को फंदे पर लटका पाया। उन्होंने युवक को ऊपर उठाकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में अन्य परिजन वहां आए और पुलिस को सूचना दी।

जांच के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया, जहां मृतक के रिश्तेदार की तरफ से मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया। फंदा लगाने के 2.30 मिनट में उसकी मौत हो गई।

गोदाम सील, सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस का कहना है कि आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। फिलहाल जांच के लिए गोदाम सील (police sealed godown) किया गया है। जांच के बाद ही आत्महत्या का कारण पता लग पाएगा। (No reason of sucide found)

पिता की इलेक्ट्रोनिक्स व फर्नीचर की दुकान, पीछे गोदाम

मृतक के पिता की झंवर कस्बे के मुख्य बाजार में इलेक्ट्रोनिक्स सामान के साथ-साथ पलंग, सोफे व अन्य फर्नीचर की दुकान है। इसके पीछे ही गोदाम भी है, जहां इलेक्ट्रोनिक्स व फर्नीचर सामान रखा है। उसके शटर लगा हुआ है। गोदाम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। एक कैमरे के ठीक सामने राकेश ने फंदा लगाया था। आत्महत्या का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद (All incident of sucide capture in CCTV) हो गया।

