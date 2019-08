महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की जरूरत

जोधपुर.आजकल महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं ( women are not safe anywhere ) । आने वाले समय में जब देश की अधिकतर आबादी शहरों में रहने लगेगी, तब पहले उनकी सुरक्षा होना चाहिए ( safe atmosphere for women ) । इसलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं ( ladies ) को सुरक्षित वातवरण देना बहुत जरूरी है। सेफ्टीपिन और सेन्टर फॉर सोशल रिचर्स ( safetypin and center for social richers ) की साझा मेजबानी और द एशिया फाउण्डेशन की साझेदारी व कोरिया इंटरनेशनल को-ऑपरेशन के सहयोग से ( The Asia Foundation and Korea International Co-operation )मंगलवार को होटल ताज हरि महल में आयोजित परामर्श बैठक ( consultation meeting ) में यह स्वर मुखर हुआ।