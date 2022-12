No security of ATM : ताक पर लाखों रुपए से भरे एटीएम

जोधपुरPublished: Dec 02, 2022 01:45:07 am Submitted by: Vikas Choudhary

- जिले में एटीएम उखाड़ने छह वारदातें

- 25 लाख रुपए एटीएम को उखाड़कर ले जाने वालों का तीन साल से सुराग नहीं

जोधपुर।

घर हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कीमती कीमती सामान लॉक अथवा समुचित सुरक्षा में रखे जाते हैं, लेकिन लाखों रुपए से भरे रहने वाले अधिकांश बैंकों के एटीएम में सुरक्षा राम भरोसे (No security of ATM) हैं। यही वजह है कि ऐसे एटीएम शातिर गिरोहों के लिए आसान लक्ष्य बनते जा रहे हैं। जोधपुर जिले में एटीएम उखाड़ने व उसमें चोरी की छह वारदातें हो चुकी हैं। चार मामलों में गिरोह पकड़े जा चुके हैं। वहीं, 25 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़कर ले जाने सहित दो वारदतें तीन साल बाद भी अनसुलझी बनी हुई है। (ATM stolen case) (Lakhs of Rs of ATM has no security)

सुनसान व ग्रामीण क्षेत्र के एटीएम असुरक्षित

पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग के साथ-साथ वाहनों की आवाजाही रहने से शहरी क्षेत्र के एटीएम में वारदात का खतरा कम रहता है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के एटीएम गिरोह के लिए आसान टारगेट हैं। एटीएम उखाड़ने की अधिकांश वारदातें भी शहर के बाहरी या ग्रामीण क्षेत्र में हुईं हैं।

गार्ड का अभाव : गश्त में पुलिस करती है जांच

एटीएम मशीनों में लाखों रुपए रहता है। जो बैंक की तरफ से बीमित होता है। यही वजह है कि अधिकांश एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं लगाया जाता है। एसबीआइ व एक-दो अन्य बैंकों को छोड़ अधिकांश एटीएम में सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। रात्रि गश्त करने वाली पुलिस अपने-अपने क्षेत्र के एटीएम चेक जरूर करती नजर आती है।

केस : 1

25 लाख रुपए से भरा एटीएम ले गए

12 दिसम्बर 2019 : झंवर थानान्तर्गत धवा गांव में मुख्य बाड़मेर रोड पर बोलेरो कैम्पर में सवार गैंग 25 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़कर ले गए थे। वारदात स्थल व टोल नाकों से मिले फुटेज व अन्य तकनीकी पहलूओं के आधार पर तलाश के प्रायस किए थे, लेकिन एटीएम व चोर अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं।

केस : 2

एटीएम उखाड़ा, लेकिन ले जा नहीं पाए

नवम्बर 2019 : मथानिया थानान्तर्गत तिंवरी में गिरोह ने लाखों रुपए से भरा एक एटीएम उखाड़ लिया था, लेकिन भारी भरकम होने से वे चुरा नहीं पाए थे। जिसके चलते लाखों रुपए चोरी होने से बच गए थे।

केस : 3

12 नवम्बर 2021 : राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत बेरू गांव में बोलेरो कैम्पर में सवार नकाबपोश बदमाशों ने 26 लाख रुपए से भरा एक एटीएम उखाड़कर ले गए थे। दस-पन्द्रह दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र के बदमाशों की गैंग पकड़कर वारदात का खुलासा किया था।

केस : 4

30 जनवरी 2022 : कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में राज्य की शातिर गैंग ने गुड़ा बिश्नोइयान के एक व्यक्ति की मदद से एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया था। वारदात में प्रयुक्त एसयूवी के आधार पर कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने नाबालिग व उसके पिता सहित शातिर गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया था।

