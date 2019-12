जोधपुर एम्स दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति, कहा हमारे देश में भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान

वीडियो : मनोज सैन/कंटेंट : गजेंद्रसिंह दहिया/जोधपुर. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर और नर्स को अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है। विशेषकर हमारे देश में भगवान के बाद उनका नाम आता है वह मरीजों की सेवा करुणा गुस्सा करते हैं।

राष्ट्रपति ने नव डॉक्टरों को सलाह देते हुए कहा कि वह चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करें या उच्च शिक्षा में और अध्ययन करें, हमेशा सम्मान बनाए रखें और डॉक्टरी पेशे के उच्च मापदंड का पालन करें। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसे चारों तरफ से समाज देखता है।

एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर दोनों के द्वारा मिलकर अनुसंधान कार्य करने की बात कहते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में ऐसे गिने-चुने शहर ही है जहां आईआईटी और एम्स दोनों एक साथ संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जोधपुर का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। आईआईटी और एम्स के साथ आने से नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर का विकास होगा। कोविंद ने कहा कि एम्स दिल्ली के बाद एम्स जोधपुर का स्थान होना इसकी सफलता की कहानी है।

एम्स जोधपुर ने अपनी स्थापना के 7 साल के दौरान अब तक 2400000 मरीजों का इलाज किया है। राष्ट्रपति ने जोधपुर द्वारा परंपरागत और आधुनिक दोनों चिकित्सकीय पद्धतियों पर शोध करने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एम्स जोधपुर एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है।

राष्ट्रपति की मौजूदगी में 163 डॉक्टर्स-नर्सिंग को बंटी डिग्रियां

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स जोधपुर) का दूसरा दीक्षांत समारोह शनिवार सुबह साढ़े दस बजे एम्स ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इससे एक दिन पहले चिकित्सक शिक्षकों ने 2013 बैच के अपने मेडिकोज शिष्यों को डिग्री लेने के तौर-तरीके समझाए थे। समारोह में 2013 बैच के 86 एमबीबीएस स्टूडेंट्स, 2014 बैच के 64 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, 2016 बैच के एक एमडी स्टूडेंट्स व साल 2017 बैच के 12 एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिग्री वितरित की गई। यहां स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स का उद़्घाटन भी किया गया।

