Rape by Teacher : कक्षा में शिक्षक ने मासूम छात्रा से की छेड़छाड़, बलात्कार में गिरफ्तार

- सरकारी स्कूल में वारदात, एनजीओ के मार्फत पढ़ाने गया था आरोपी युवक

जोधपुर Published: July 07, 2022 12:14:54 am

जोधपुर।

एनजीओ के मार्फत सरकारी विद्यालय (Rape in Government school by teacher) में पढ़ाने पहुंचे एक शिक्षक ने सात साल की मासूम छात्रा से कक्षा में ही छेड़छाड़ की। पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार (Accused teacher arrested in rape with minor student) किया।

थानाधिकारी ने बताया कि सात साल की मासूम क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक विद्यालय (Rape in government school) में दूसरी कक्षा में पढ़ती है। विद्यालय में एक एनजीओ के माध्यम से एक युवक पढ़ाने के लिए आया था। उसका स्कूल में पहला ही दिन था। भोजनावकाश होने पर सभी बच्चे खाना खाने कक्षा से बाहर गए। आरोपी शिक्षक कक्षा में ही बैठा था। खाना खाने के बाद मासूम छात्रा कक्षा में आई, जहां आरोपी शिक्षक ने उसे अपने पास बुलाया और छेड़छाड़ करने लग गया। छात्रा ने हल्का विरोध किया, लेकिन शिक्षक मनमानी करता रहा। भोजनावकाश खत्म होने पर अन्य बच्चे वहां आए तो उसने छात्रा को छोड़ दिया।

स्कूल की छुट्टी होने पर डरी-सहमी छात्रा अपने घर पहुंची, जहां उसकी हालत देख परिजन चौंक गए।उन्होंने तसल्लीपूर्वक छात्रा से कारण पूछा तो उसने शिक्षक की हरकत के बारे में बताया। फिर परिजन स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षक नहीं मिला। बाद में वे थाने पहुंचे, जहां शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़, बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराया और बयान दर्ज किए। तलाश के बाद रामड़ावास निवासी शिक्षक मुकेश को हिरासत में लिया गया।पूछताछ के बाद मुकेश को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक सरकारी शिक्षक नहीं है। वह एनजीओ के मार्फत पढ़ाने के लिए स्कूल गया था। उसका पहला ही दिन था।

