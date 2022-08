Spy : स्वतंत्रता दिवस पर साजिश तो नहीं : एक और संदिग्ध पकड़ा

- पाकिस्तान को सामरिक महत्व की सूचनाएं भेजने का अंदेशा : जेआइसी कर रही है छह जनों से पूछताछ

जोधपुर.

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्य में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी के तहत राज्य की गुप्तचर शाखा (Intelligence branch of Police) सीआइडी (एसएसबी) (CID SSB) ने पाकिस्तान के लिए जासूसी (Spy for Pakistan) करने के संदेह में मंगलवार को एक और संदिग्ध को हिरासत (Doubt of spy : One more suspect in custody) में लिया। अब छह संदिग्धों से जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी (जेआइसी) (JIC) में शामिल विभिन्न खुफिया एजेंसियां (JIC of Intelligence agencies) पूछताछ कर रही हैं।

खुफिया सूत्रों के अनुसार जासूसी के संदेह में एक और व्यक्ति को पकड़ा गया है। पांच संदिग्ध पहले से हिरासत में हैं। इन सभी से संयुक्त पूछताछ की जा रही है। इनमें से फिलहाल तीन-चार जनों की भूमिका संदिग्ध होने की पुष्टि हो रही है, जो सोशल मीडिया के मार्फत पीआइओ के सम्पर्क में थे। ऐसे में इनको संभवत: बुधवार को सीआइसी के लिए जयपुर ले जाया जाएगा, जहां पूछताछ के बाद एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जा सकता है।

गौरतलब है कि सीआइडी एसएसबी ने गत रविवार रात जोधपुर व जैसलमेर से जासूम के संदेह में पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इन पांचों से जेआइसी पूछताछ कर रही है।

मोबाइल से डाटा रिकवर करने में मशक्कत

सीआइडी ने सभी छह संदिग्धों से मोबाइल जब्त किए हैं। हालांकि मोबाइल में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। गुप्तचर एजेंसियों को अंदेशा है कि मोबाइल से चैट अथवा अन्य सामग्री डिलीट की गई है। ऐसे में तकनीकी डाटा रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ही एफआइआर दर्ज की जा सकेगी।

