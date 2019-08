यह है जोधपुर की लजीज और खस्ता तवा पुड़ी

जोधपुर.राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी ( cultural capital of rajasthan ) जोधपुर ( jodhpur) कला व संस्कृति ( Art and Culture ) के साथ-साथ रहन सहन और खान पान के मामले में भी बहुत समृद्ध है। जोधपुरी व्यंजनों की बात करें तो यहां की लजीज और खस्ता तवा पुड़ी ( tawa pudi ) भी खास पहचान रखती है। पेश है तवा पुड़ी बनाने की विधि ( recipe for making Tawa Pudi ) :