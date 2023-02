Stabbed attack : जन्मदिन पार्टी में युवती ने चाकू लहराया तो टोका, युवक को चाकू मारा

- पुलिस लाइन के सामने होटल में वारदात

जोधपुर।

रातानाडा थानान्तर्गत (Police station Ratanada) पुलिस लाइन के सामने होटल में जन्मदिन पार्टी के दौरान रविवार शाम एक युवती को चाकू लहराने से टोकने पर उपजे विवाद में एक युवक ने जन्मदिन मना रहे युवक को चाकू मार (stabbed the young man in birthday party in Hotel) दिया। हमलावर पकड़ में नहीं आ पाए हैं। (stabbed the young man girl waving knife in Birthday party)

पुलिस के अनुसार गणेशपुरा निवासी संजय गोस्वमाी का जन्मदिन होने के उपलक्ष में पुलिस लाइन के सामने होटल में पार्टी की थी। वो पार्टी के लिए होटल पहुंचा तो बीयर बार में कुछ युवक व युवतियां पहले से मौजूद मिले। जन्मदिन का केक काटने के दौरान एक युवती चाकू लहराने लगी। वह चाकू लहराते हुए नाचने लगी। यह देख जन्मदिन मना रहे युवक ने उसे टोका। इस पर युवती ने एक युवक को चाकू सौंप दिया। फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आवेश में आए युवक ने चाकू से संजय पर वार कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। फिर वह थाने पहुंचा और अजय व बाबू के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाए।