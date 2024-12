भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना, बोले- दस बीघा जमीन के बदले नौ बीघा का मिल रहा मुआवजा

Payment for 9 bighas for 10 bighas of land acquisition, arrest on demand कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट धरना प्रदर्शन कर रही है। ‌किसान नेताओं का कहना है कि जब तक गिरफ्तार नेताओं को छोड़ नहीं जाएगा। तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बोले शासन और प्रशासन की मंशा किसान विरोधी है।

कन्नौज•Dec 04, 2024 / 04:21 pm• Narendra Awasthi

Payment for 9 bighas for 10 bighas of land acquisition, arrest on demand उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारी व सदस्यों ने धरना प्रदर्शन दिया। नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों में नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों को भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा की मांग कर रहे किसानों को जेल में बंद कर दिया गया है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलेगा। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।