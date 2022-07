Air Asia Kanpur Flights: अब कानपुर से एयर एशिया की फ्लाइट शुरू होगी। देश कई बड़े शहरों के लिए डॉयरेक्ट तो कई कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू हो रही।

Updated: July 04, 2022 01:02:35 am

सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो कानपुर से घरेलू और कनेक्टिंग फ्लाइटें एयर एशिया एयरलाइंस जल्द ही शुरू करेगा। विमान कंपनी ने कनेक्टिंग और घरेलू फ्लाइटें शुरू करने की प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया है। अब मुख्यालय इस पर अंतिम निर्णय लेगा। लखनऊ के बाद कानपुर से हवाई सेवा शुरू करने के मद्देनजर विमान कंपनी ने क्रू सदस्यों की भर्ती भी रविवार से शुरू कर दी है। इसके लिए पिछले सप्ताह आवेदन भी मांगे थे।

Air Asia will start domestic and connecting flights from Kanpur Airport