डायबिटीज, हार्ट, बीपी और संक्रमण की दवा 40 फीसदी तक हो गईं सस्ती, जानिए नए दाम

Medicines Price Down: सरकार से आम मरीजों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि दवा कम्पनियों को झटका भी लगा। 84 दवा को डीपीसीओ यानी ड्रग प्राइज कंट्रोल आर्डर में लाया गया। इनके दामों में गिरावट हुई।

सरकार ने आम मरीजों को दवा के दाम कम कर बड़ी राहत दी है। अब डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर, बुखार, बैक्टीरियल-यूरिन संक्रमण, दर्द, थायराइड के साथ एंटीबायोटिक दवा के 40 फीसदी तक दाम गिर गए हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अथारिटी ने 84 दवाओं को डीपीसीओ यानी ड्रग प्राइज कंट्रोल आर्डर में लाकर दवा कम्पनियों को झटका दिया है। इन दवाओं के डीपीसीओ में आते ही दवा कम्पनियों ने पुराना स्टाक समेटना शुरू कर दिया है। कुछ कम्पनियों ने नए रेट की दवाएं भी इसी हफ्ते से उतारने की तैयारी की है।

Diabetes, Heart, BP and infection Medicines Price down up to 40 percent