लखनऊ अग्निकांड: ‘पापा उठ जाओ, भाई चला गया’ बेटे की लाश देख बेहोश हुए पिता, बिलखती रही बहन, सामने आईं आखिरी कॉल्स की दर्दनाक कहानी

परिजनों के दिए जा रहे बयानों से पता चल रहा है कि आग में फंसे लोगों ने अपने घर पर कॉल कर मदद मांगी थी, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे में जान गंवाने वाले अब्दुल रहनाम पिछले आठ महीने से आईटी टेक्निशियन के तौर पर काम कर रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद मिली नौकरी से वह बहुत खुश थे और परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उनके पिता को पैरालिसिस है। अब्दुल के दोस्त शादान शेख ने बताया कि आग लगने के बाद अब्दुल ने घर फोन कर अपने फंसने की जानकारी दी थी, लेकिन तबीयत खराब होने का वजह से वे मोर्चरी तक नहीं पहुंच सके। वहीं लखनऊ के सुखमणि सिंह ने भी अपने घर पर आखिरा कॉल कर कहा था कि पापा आग लग गई है, हमें बचा लीजिए।