बकरीद पर कानपुर की गलियों में घूम-घूम कर बेचे जा रहे बकरे, जानिए बड़ी वजह

Bakrid 2022: इस बार बकरीद 10 जुलाई को है। लेकिन कानपुर में हुई हिंसा से बकरीद का रंग फीका हो गया। विक्रेताओं को बकरों को...

कानपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गलियों में घूम घूम कर फेरी वाले बकरे बेच रहे हैं। 10 जुलाई बकरीद के मौके पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी के लिए तैयारियां होने लगी है। कानपुर हिंसा के कारण अब तक बाजार नहीं लगने से पहली बार गांवों के बकरा व्यापारी फेरी लगाकर बेचने को मजबूर हैं। बाजार लगने पर संदेह के कारण खरीदार भी इन्हें अच्छी कीमत दे रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि इस बार कुर्बानी देने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

Bakrid Goats being sold in streets for the first time in Kanpur