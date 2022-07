बिकरूकांडः आज भी क्यों खौफज़दा हैं बिकरू गांव के लोग, दहशत फैलाने कोई फिर आने वाला है?

UP News: बिकरूकांड के दो साल पूरे हो गए लेकिन ग्रामीणों में दहशत आज भी बरकरार है। लोगों में इतना डर है कि घरों के बाहर...

बिकरूकांड के दो साल पूरे हो गए हैं। लेकिन आज भी बिकरू के लोगों में दहसत बरकार है। ये दहशत न केवल विकास दुबे की है बल्कि बिकरू के लोग अब पुलिस से भी डरते हैं। डर इस कदर है कि मुफलिसी में जीने वाले लोगों ने भी सीसीटीवी लगवा लिए हैं। ग्रामीणों में इस बात का डर अब भी बना है कि भविष्य में कोई आएगा, जो विकास दुबे के जैसा अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला। हाल ये है कि आज भी कुछ लोग इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है।

Bikru villagers still scared is someone going to come again to spread Fear?