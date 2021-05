कानपुर व अन्य जिलों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करेगा Cyclone Tauktae, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी

Cyclone Tauktae to affect kanpur and other districts Weather. चक्रवात ताउते के जल्द ही कानपुर मंडल के जिलों- कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद तक पहुंचने की उम्मीद है।