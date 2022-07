अगर आपको भी है स्टोन की समस्या तो हो जाइए सावधान, इतने दिन में बढ़ जाता कैंसर का खतरा

Stone Care: अगर आपको भी स्टोन की समस्या है तो सतर्क हो जाइए। स्टोन न केवल शारीरिक समस्या देगा बल्कि गंभीर बीमारी भी बन सकती है।

गंगा किनारे रहने वालों में पित्ताशय की पथरी और कैंसर का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि, पथरी छह महीने पहले ही तकलीफ का इशारा करने लगती है। पेट में दर्द, उबकाई, वजन में गिरावट, खुजली और बुखार आने लगे तो यह पित्ताशय की पथरी (गाल ब्लैडर में स्टोन) का साफ संकेत है। महिलाओं में 31 तो पुरुषों में 41 साल की उम्र के बाद गाल ब्लैडर की पथरी होने की आशंका होती है। हालांकि, पांच साल की उम्र में पित्ताशय की पथरी सामने आ रही है।

Having stone problem be careful risk of cancer increases after one year