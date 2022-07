बस की सीट के नीचे छिपकर दिल्ली से कानपुर चली आई नन्ही पायल, कहानी जानकर हैरान हो जाएंगे आप

UP News: एक मासूम सी बच्ची जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता, उससे अपनों के प्यार और कमी ने क्या कुछ नहीं करवा दिया।

आठ साल की अकेली बच्ची, खाली हाथ और दिल्ली की बेदिल भीड़। कानपुर वाले घर की याद आई और वह आनंद विहार बस स्टेशन पहुंच गई। पैसे नहीं थे सो कानपुर वाली बस में सीट के नीचे छिप गई। बीच रास्ते में यात्रियों ने देखा। किसी ने चोर समझा, किसी ने पागल। कंडक्टर उतारने पर आमादा था। एक यात्री ने टिकट के पैसे दे दिए। कानपुर में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था को सूचना दी, जिसने पुलिस के साथ रात दो बजे से चार बजे तक बच्ची का घर तलाश कर उसे पिता तक पहुंचाया। नन्हीं पायल की जिंदगी ने 500 किमी के सीट के नीचे के सफर में जो दहशत झेली, वह उसे बयां भी नहीं कर पा रही है।

8 year Payal came from Delhi to Kanpur hiding under the seat of the bus