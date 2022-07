फतेहपुर में आंख बंद कर बैठी पुलिस, 7 दिनों में तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म

Rape Case in Fatehpur: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बीते सात दिनों में तीन मासूमों के साथ दुष्कर्म हुआ। जिसमें दो को मौत के घाट भी उतार दिया।

कानून व्यवस्था सुधरने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस आंख मूंद कर बैठी है। फतेहपुर जिले में एक सप्ताह में तीन मासूमों के साथ दुष्कर्म हुआ। दो की मौत के घाट भी उतार दिया। हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। लगातार हुई इन घटनाओं से फतेहपुर में महिलाओं को असुरक्षा की स्थिति हो गई है। अब लोगों में अपनों और पास पड़ोस के लोगों से ही डर है। अपने ही उनके भक्षक बनते जा रहे हैं। जिस उम्र में मासूम बच्चियों को महिला-पुरुष का अन्तर भी समझना मुश्किल होता है, उस उम्र में उनके अपने खिलौने की तरह खेलकर पटक रहे हैं।

UP Police Not Alert in Fatehpur raped three girls within 7 days