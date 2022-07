कानपुर की हर तीसरी एंबुलेंस अनफिट, गंभीर मरीजों की जान के साथ खेल रहा स्वास्थ्य विभाग

Ambulance Condition: उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत तमाम जिलों में ऐसी एंबुलेंस चल रही है जो खुद 'बीमार' है। स्वास्थ्य विभाग गंभीर मरीजों की जान के खिलवाड़ कर रहा।

एक तरफ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपना रहे। वहीं, दूसरी तरफ एंबुलेंस लड़खड़ाती व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं है। गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एंबुलेंस खुद बीमार हैं। सुनकर अजीब लगेगा कि कानपुर जोन में हर तीसरी एंबुलेंस अनफिट है। कानपुर जोन में आने वाले आसपास के जिलों की भी यही स्थिति है। जिले में रजिस्टर्ड 444 में 156 यानी 38 फीसदी एबुंलेंस अनफिट मिली हैं। इसमें 47 एसी वाली हैं जिनकी फिटनेस एक साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद इनसे मरीज ढोए जा रहे हैं।

Every third ambulance in Kanpur unfit Health department playing with the lives of Critical patients