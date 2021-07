कानपुर से 26 संदिग्धों को लेकर एटीएस ने सुरक्षित स्थान पर आतंकियों के सामने कराई शिनाख्त परेड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कानपुर. रिमांड पर लिए गए आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन (Terrorists In Up) से पूछताछ कर एटीएस (Anti Terrorism Squad) सारी जानकारी हासिल करने में जुटी है। एटीएस टीम मंगलवार को शहर से बाहर किसी स्थान पर इन दोनो आतंकी (Terrorists In Kanpur) को ले गई। इस दौरान शहर से उठाए गए 26 संदिग्धों की दोनो आतंकियों के सामने लाकर शिनाख्त परेड कराई, जिसमें आठ संदिग्ध मिलने पर उन्हें अपने साथ ले गई। एटीएस के मुताबिक अभी छह अन्य की तलाश जारी है। हालांकि इनकी गिरफ्तार के लिए क्राइम ब्रांच की मदद मांगी है।

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को एटीएस टीम ने कानपुर के बाबूपुरवा, हीरामन पुरवा, चमनगंज, बेकनगंज, नौबस्ता, आवास विकास आदि अन्य स्थानों पर छापेमारी की। एटीएस ने इन इलाकों से 26 लोगों को उठाया। इसके बाद इन्हें शहर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन के सामने एक-एक करके शिनाख्त परेड हुई। कुछ ने पहचान से ही इन्कार कर दिया, जबकि कुछ ने दुआ सलाम की। शिनाख्त परेड के दौरान दोनों आतंकी मुस्कुराते रहे।

एटीएस इनमें से संदिग्ध आठ लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इनमें से एक वह है, जिससे असलहा सप्लाई की बात चल रही थी। एक संदिग्ध आतिशबाज है। इसके बाद एटीएस ने जिन्हें छोड़ा है, उनसे एक फार्म भरवाया है। फार्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पड़ोसी और दो रिश्तेदारों की जमानत ली गई है। साथ ही जांच चलने तक इन्हें शहर नहीं छोडऩे को कहा गया है। बताते हैं कि चार के पास शस्त्र लाइसेंस व एक के पास पासपोर्ट मिला। लाइसेंस, असलहा और पासपोर्ट सभी थाने में जमा करा दिए गए हैं